أمطار خفيفة تسقط في السويس.. تعرف على وضع حركة الملاحة البحرية -صور

السويس - حسام الدين أحمد:

سقطت أمطار خفيفة بمناطق متفرقة بمحافظة السويس، دون التأثير على حركة سير المركبات أو حركة الملاحة البحرية بالموانئ، مع توقعات تجدد سقوط الأمطار اليوم وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

وحظيت المناطق والضواحي السكنية القريبة من المجرى الملاحي للقناة وخليج السويس بسقوط الأمطار مقارنة بضواحي الأربعين وفيصل، بينما لم تشهد المناطق السكنية غرب السويس والكائنة على الطرق الإقليمية بين السويس والقاهرة أي أمطار حتى غروب الشمس.

وساد طقس غائم بشكل نسبي اليوم السبت في محافظة السويس، مع نشاط خفيف للرياح، بينما انتظمت حركة السفر على الطرق الإقليمية بين السويس والمحافظات المجاورة.

وقال مصدر ملاحي، إن حركة تداول البضائع بموانئ السويس لم تتأثر بموجة الطقس السيئ، أو نشاط الرياح حيث لم تتجاوز سرعتها بخليج السويس 13 عقدة بحرية، ما يسمح بمزاولة الأنشطة بشكل طبيعي على كافة العائمات ودخول وخروج السفن إلى أرصفة الموانئ.

ووجه اللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام إدارة الأزمات والطوارئ، بالتنسيق مع الأحياء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لسحب اي تراكمات مياه من الشوارع، وإزالة آثار الأمطار والتأكد من تطهير شناشن تصريف مياه الأمطار بشكل دوري.