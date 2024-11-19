الابن العاق قتل أمه وأخفى جثتها في حفرة بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ابن عاق جبان، شاب في ريعان الشباب، عالة على أمه وأبيه، لم يتخلى عنه والده فقابل الإحسان بالإساءة فسولت له نفسه الشيطانية قتل أمه لمجرد رفضها طلبه الزواج من فتاة مستغلا المشاكل الزوجية التي حدثت بين شقيقه وزوجته للزواج بنفس شقتهما.

كانت هذه كلمات النيابة العامة في مرافعتها في القضية التي هزت محافظة القليوبية، بعد قيام شاب بقتل والدته "محفظة القرآن"، بعد أن قتلها خنقًا بسبب خلافات بينهما في مدينة الخانكة، حيث أسدلت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، الستار على القضية بالإعدام شنقا للمتهم، وذلك بعد رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي في إعدامه على ما اقترفه، لإنهاء حياة والدته خنقا.

الواقعة المروعة بدأت أحداثها في اليوم الخامس من شهر أغسطس عام 2023، بعد أن عثرت الأجهزة الأمنية بالقليوبية على جثة ربة منزل تدعى "فاطمة محمود" مدفونة في حفرة بمنطقة القلج بالخانكة، حيث انهالت البلاغات الأمنية بعد اختفائها المفاجئ، وخاصة وأن جميع أهالي قريتها يشهدون لها بحسن الخلق حيث كانت محفظة قرآن لمعظم أطفال القرية.

تحريات رجال المباحث كشفت عن أن المجني عليها كان أخر ظهور لها برفقة نجلها الأصغر، الذي اصطحبها إلى الخارج بحجة قضاء مشوار هام، حيث أوهمها بالذهاب معه لإحدى المخازن بالقرية، وعقب دخولها عاجل بخنقها حتى خارت قواها، ورغم توسلاتها له بتركها إلا أنه عقد العزم على قتلها، ولم يتركها سوى جثة هامدة، وقام بوضعها في حفرة وأهال عليها التراب.

شهود العيان في الواقعة، أكدوا أن المتهم كان على خلاف دائم مع والدته وخاصة في الفترة الأخيرة، حيث أراد الزواج من إحدى الفتيات، وهو ما اعترضت عليه المجني عليها، مؤكدين أن المتهم أصر على الزواج في شقة شقيقه الذي كان على خلافات حينها مع زوجته التي تركت الشقة، حيث اعترضت الأم على زواج الابن بداخل تلك الشقة، فوضع المتهم خطته للخلاص من والدته لكي يتزوج بحرية.

وأضاف شهود العيان، أن المتهم كان عالة على والديه وبدون عمل وكانوا ينفقون عليه، ولكنه قابل تلك المعاملة الطيبة بالإساءة وقتل والدته بدون رحمة.