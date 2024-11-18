محافظ قنا يفتتح محطة صرف صحى بقفط -صور

قنا- عبدالرحمن القرشي:

افتتح الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، محطة رقم (2) بمنطقة المنشية التابعة لمشروع صرف صحي مدينة فقط، بحضور المهندس محمد علي رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

ومن جانبه، أكد محافظ قنا، أن محطة الرفع تعمل بطاقة استيعابية تبلغ 3500 م³ يوميًا، وتضم شبكات انحدار بطول 9.5 كم وخط طرد بطول 500 متر وقطر 280 ملم من مواسير HDPE.

وأشار إلى تطهير جميع الشبكات قبل التشغيل، مطالبًا مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالحفاظ على كفاءة المحطات عبر الصيانة الدورية لمعداتها.

وأضاف عبد الحليم، أن محافظة قنا تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي وتوصيلها لجميع القرى والمراكز، مشيرًا إلى أن مشروعات المياه والصرف الصحي تُعد من المشروعات التنموية المهمة وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة التي تضعها المحافظة على رأس أولوياتها في إطار رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ قنا، أن افتتاح المحطة ودخولها الخدمة يندرج ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.