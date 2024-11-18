ضبط نصف طن لبن فاسد في حملة على الأسواق ببني سويف

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بني سويف - حمدي سليمان:

نظم فريق مراقبة الأغذية بمديرية صحة بني سويف، حملة مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية، اليوم الاثنين، لضبط الوضع في مجال تداول السلع، ومواجهة كافة صور التلاعب.

وتمكنت الحملة التي شارك فيها المراقبون الصحيون، بالتعاون مع إدارة تموين مركز الفشن، من ضبط مركز تجميع ألبان بمنزل أحد المواطنين بقرية كمون التابعة لدائرة المركز غير مرخص، بداخله نصف طن لبن فرز فاسد.

كما حررت الحملة 23 محضرا متنوعا ما بين عدم الالتزام باشتراطات النظافة العامة، وعدم حمل شهادات صحية، فضلا عن التحفظ على 25 كيلو جرام أغذية منتهية الصلاحية.

وجرى التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة.