بحوزته حشيش وأسلحة نارية.. ضبط أخطر تشكيل عصابي في كفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

07:31 م 20/04/2026

بحوزتهم 100 كيلو جرام من مخدر الحشيش

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بغرب الدلتا، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط 3 مسجلين خطر سبق اتهامهم في العديد من القضايا الجنائية، كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم كميات كبيرة من جوهر الحشيش المخدر قبل ترويجها.

معلومات وتحريات مكثفة

كانت معلومات قد وردت إلى العقيد حامد القرضاوي، وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بغرب الدلتا، تفيد باتجار كل من "ا.ش.ز.م" (40 عامًا – عاطل – مقيم بقسم ثان كفر الشيخ)، و"م.ب.ا.ق" (62 عامًا – عاطل – مقيم بقسم أول كفر الشيخ)، و"هـ.ص.أ.ا" (29 عامًا – مقيمة بمدينة كفر الشيخ)، في جوهر الحشيش المخدر.
وتبين من التحريات أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا يتزعمه المتهم الأول، وتخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة، مع اتخاذهم من نطاق مصيف بلطيم محلًا لنشاطهم غير المشروع.

سجل جنائي ومتابعة أمنية

وبفحص السجل الأمني للمتهمين، تبين أن المتهم الأول سبق اتهامه، ومطلوب في حكمين بالمؤبد صادرين عام 2025 عن جنايات كفر الشيخ.
وبعد العرض على اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، تم توجيه التنسيق مع مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، تحت إشراف العميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، بعد التأكد من صحة المعلومات.

حملة أمنية وضبط المتهمين

تم تشكيل حملة أمنية مكبرة برئاسة العميد أحمد السعدني، رئيس الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بغرب الدلتا، وشارك فيها عدد من الضباط، وتم إعداد كمين محكم لضبط المتهمين.
وأسفر الكمين عن ضبط المتهمين الثلاثة بناحية الطريق الدولي بدائرة مركز كفر الشيخ، وبحوزتهم 100 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وبندقية خرطوش، وطبنجة، ومبلغ مالي قدره 52 ألفًا و500 جنيه، و3 هواتف محمولة، وسيارتين ملاكي ماركات مختلفة.

اعترافات المتهمين والإجراءات القانونية

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات، أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والترويج، وأن المبالغ المالية من متحصلات البيع، والسلاحين الناريين للدفاع عن النفس، والسيارات لتسهيل نشاطهم الإجرامي، والهواتف المحمولة للتواصل مع العملاء.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

كفر الشيخ مكافحة المخدرات تشكيل عصابي

