الفراخ البيضاء 73 جنيها.. انخفاض أسعار الطيور البلدية بسوهاج -وصور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهدت أسعار الطيور البلدية الحية بسوق مدينة ناصر في محافظة سوهاج، اليوم الاثنين، نزول في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 73 جنيهًا.

وقال عبدالحميد محروس، صاحب محل طيور بلدية حية بالسوق، إنه يبيع الفراخ البيضاء بسعر المزرعة وهو 73 جنيهًا للكيلو، مضيفًا أن سعر جوز الحمام 170 جنيهًا، وكيلو الفراخ البلدي 125 جنيهًا، والرومي 180 جنيهًا، والأرانب والأوز 125 جنيهًا، والبط البلدي 125 جنيهًا، والبط المسكوفي 120 جنيهًا.

وتوقع محروس، انخفاض أسعار الفراخ البيضاء خلال الفترة المقبلة، بسبب نزول الأعلاف وحلول فصل الشتاء الذي تزيد فيه أوزان الفراخ.