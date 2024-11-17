إصابة رئيس مدينة ديرمواس و3 آخرين في انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا – جمال محمد:

أُصيب رئيس مركز ومدينة ديرمواس، و3 آخرون بكدمات وسحجات، إثر انقلاب سيارة كانوا يستقلونها، مساء اليوم الأحد، بالقرب من قرية أبيوها التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة تابعة للوحدة المحلية لمركز ديرمواس.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبيّن إصابة "رجب قياتي حسين"، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، و3 آخرين من العاملين بالوحدة المحلية، إثر انقلاب السيارة نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو قرقاص، وخرجوا بعد التأكد من إصاباتهم الطفيفة. تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.