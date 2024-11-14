مصراوي يكشف بالأرقام.. كيف عاد ميناء الإسكندرية إلى خارطة سياحة الكروز في البحر المتوسط؟ (صور)

الإسكندرية – محمد عامر:

يتوقع أن يحقق ميناء الإسكندرية طفرة كبيرة في سياحة الكروز أو "الترانزيت" خلال فصلي الخريف والشتاء، وذلك بفضل سلسلة من الإجراءات والتسهيلات التي أعادته إلى خارطة هذا النوع الثري من السياحة في موانئ البحر المتوسط.

ما هي سياحة الكروز؟

الرحلات البحرية "الكروز" هي تجربة سفر فاخرة وممتعة للسياحة والترفيه عبر المحيطات والبحار على متن سفن سياحية عملاقة وفخمة، مجهزة بأحدث وسائل الراحة والترفيه، وكأنها منتجع عائم.

وتتضمن هذه السفن مجموعة كبيرة من المطاعم، وحمامات السباحة، والمسارح، وقاعات العرض، وملاعب الجولف والكرة الطائرة، ومراكز اللياقة البدنية، والمتاجر، وصالات العرض، والكازينوهات، والملاهي المائية.

وجهات شهيرة

تتوفر العديد من أنواع الرحلات البحرية التي تلبي احتياجات وتفضيلات الركاب، فمنها الرحلات القصيرة التي تستغرق عدة أيام، ورحلات طويلة تستمر لعدة أسابيع أو حتى أشهر.

وتشمل الوجهات الشهيرة مثل جزر البهاما، والكاريبي، وألاسكا، وأوروبا، والمحيط الهادئ، والمحيط الأطلسي، فضلًا عن البحر الأبيض المتوسط، واستكشاف مدن مثل برشلونة، ونابولي، وسانتوريني، والإسكندرية.

وبمرورها بالموانئ البحرية المختلفة، تتوقف تلك السفن كـ"ترانزيت" – حسب خط سير الرحلة – لفترة قد تقل أو تزيد عن 24 ساعة للتزود بالوقود والصيانة والأطعمة، بالإضافة إلى مشاهدة المعالم السياحية.

تخفيض الرسوم

للحصول على نصيب أكبر من عدد الرحلات السياحية في البحر المتوسط، قال اللواء بحري أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن الحكومة قدمت حزمة من التخفيضات الجاذبة لسفن الرحلات البحرية.

وأوضح رئيس ميناء الإسكندرية، أن تلك التسهيلات تشمل تخفيضًا بنسبة 75% على رسوم الموانئ، و100% على رسوم القاطرة، و50% على رسوم الوكالة، مع التركيز على جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

وكشف حواش عن خطة يعدها القطاع البحري المصري لإطلاق منصة رقمية للرحلات البحرية، لتكون بمثابة نافذة واحدة لكل من خطوط ووكالات الرحلات البحرية، وشركات السياحة، والمشغلين، والسلطات المعنية من أجل تسهيل جميع الإجراءات لتوفير الوقت والتكلفة.

23 ألف سائح

وفي العام 2023، حققت السفن السياحية "الكروز" ارتفاعًا كبيرًا بنسبة زيادة 91% عن عام 2022، حيث جرى استقبال 44 سفينة مقارنة بـ 23 سفينة في العام السابق.

ويتوقع أن يجذب الميناء العريق عددًا أكبر من الرحلات البحرية خلال فصلي الخريف والشتاء، حيث حقق أرقامًا كبيرة حتى الآن من خلال استقبال 19 سفينة سياحية على متنها 23 ألفًا و384 سائحًا أجنبيًا.

محطة الركاب البحرية

يسهل ميناء الإسكندرية إجراءات وصول وخروج السياح من وإلى ميناء الإسكندرية عبر محطة الركاب البحرية التي تقع على مساحة 8725 مترًا مربعًا، وبارتفاع طابقين، وتتكون من سوق حرة، ومركز تجاري وترفيهي متكامل.

ويبلغ طول أرصفتها 820 مترًا وبأعماق تتراوح بين 9 إلى 12 مترًا، ما يمكنها من استقبال أضخم وأكبر السفن السياحية على الإطلاق التي يفوق عدد ركابها الـ 4000 راكب وسائح.

وتستطيع المحطة المقرر منح حق إدارة وتشغيل المركز التجاري خلال الفترة المقبلة استقبال 4 سفن سياحية كبيرة في وقت واحد، إذ تستوعب 5000 سائح في ذات الوقت.

عروض فنية

ووفقًا لأحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، يقدم الميناء أفضل الخدمات للسفن السياحية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، إذ يجري توفير الرعاية الطبية والتأمين للسياح.

وأوضح أنه يجري تنظيم مراسم استقبال مميزة وحافلة للسياح تشمل عروض فولكلورية وهدايا تذكارية، وذلك في إطار الترويج وتشجيع السياحة البحرية في الموانئ المصرية.

وأضاف بريقع أن الإسكندرية تستحوذ على عدد كبير من المعالم السياحية التي تكون ضمن البرنامج السياحي لأفواج السفن السياحية، من بينها عامود السواري، والمتحف اليوناني الروماني، ومتحف الإسكندرية القومي، وقلعة قايتباي، وغيرها.