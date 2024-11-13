كان نازل يصلي الفجر.. مصرع مُسن سقط داخل بئر أسانسير في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي مسن مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر سقوطه في بئر مصعد العقار الذي يقطن به بأبراج شارع الجيش في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

انتقل رجال الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين أن الجثمان لشخص يدعى رمضان عبد المحسن بدر، 66 عامًا، مقيم مدينة دمنهور.

أفاد جيران المتوفى أنه خرج لأداء صلاة الفجر بالمسجد، ولم يعد من وقتها واختفى، وبعد البحث عنه عثروا على جثته عصر اليوم ببئر الأسانيير.

أودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى دمنهور التعليمي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها.