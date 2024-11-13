محافظ القليوبية يصدر حركة تنقلات محدودة لعدد من نواب مجالس المدن

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصدر المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، حركة تنقلات محدودة لعدد من نواب مجالس المدن.

شملت الحركة تكليف كل من حسام مصطفى محمد أحمد، نائب رئيس مركز ومدينة كفر شكر، والسيد مصطفى السيد الأكشر، نائب رئيس مدينة الخصوص، وأحمد صلاح أحمد إبراهيم، نائب رئيس مدينة القناطر الخيرية، ونادر ناجي عبد الله خاطر، نائب رئيس مدينة القناطر الخيرية.

كما جرى إلغاء تكليف حنفي محمد حنفي عبد الرازق، من العمل كنائب رئيس مدينة القناطر الخيرية وعودته للعمل بديوان عام المحافظة.

يأتي ذلك في إطار تجديد الدماء ودفع عجلة العمل بالمحافظة، حيث يجري بصفة دورية إعادة تقييم أداء شاغلي كافة الوظائف القيادية بهدف تحقيق أعلى معدلات أداء في مهامهم الوظيفية.