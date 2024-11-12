رحلة إلى الجنة.. سانت كاترين ملاذ الباحثين عن المغامرة والهدوء الروحي

جنوب سيناء - رضا السيد:

تتميز مدينة سانت كاترين بجمال طبيعي أخاذ يجعلها ملاذاً مثالياً لعشاق الطبيعة والمغامرة، ففي قلب الصحراء، تنتشر الجبال الشاهقة والوديان الخضراء والشلالات المتساقطة، مما يوفر لوحة طبيعية خلابة تجذب الزوار من كل حدب وصوب.

وتسعى الدولة لإبراز هذا الموقع المتميز الذي بعد لوحة فني طبيعية من خلال مشروع "التجلي الأعظم" الذي سيحول المدينة إلى مكان عالمي للسياحة الدينية والثقافية والأثرية والطبيعية.

يقول مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تشهد إقبالا سياحيا كبيرا منذ بداية الموسم السياحي الشتوي، كون عشاق الطبيعة يجدون في صحراء كاترين وجبالها ملاذًا للاسترخاء، والاستمتاع بزيارة الدير والتعرف على المزارات السياحية المتنوعة به.

وأكد رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن كاترين تستقبل يوميًا أكثر من 700 سائح من مختلف جنسيات العالم، للاستمتاع بأجوائها الشتوية، وصعود جبل موسى ليلًا والبقاء على قمته حتى الصباح على الرغم من شدة برودة الطقس للاستمتاع بمشهد تعانق السحب مع قمم الجبال، ومعاناة الشمس مع السحب حتى تشرق في صباح يوم جديد، ثم هبوط الجبل لزيارة الدير، واستكمال برنامجهم السياحي داخل المدينة.

وأشار إلى أن بعض من السائحين يفضلون زيارة الدير أولًا، ثم مشاهدة المناطق الأثرية، وصعود الجبل بعد الظهر للاستمتاع بمشهد الغروب، ثم النزول ومغادرة المدينة للاستمتاع بالمقاصد السياحية المتنوعة بمدن خليج العقبة السياحية "شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا".

وقال رمضان الجبالي، دليل بدوي "مرشد سياحي" إن سانت كاترين تعد إحدى أهم المناطق السياحية في مصر وليست بجنوب سيناء فقط، خاصة في فصل الشتاء ذات الأجواء الباردة، كذلك تعتبر من المناطق السياحية المطلة على مشاهد طبيعية خلابة كالجبال والغابات.

وأوضح "الجبالي" أن جبل موسى يعد أعلى قمة جبلية في مصر، وتصل درجة الحرارة على قمته أحيانًا إلى 5 درجات تحت الصفر، ورغم ذلك يصر آلاف السائحين على التواجد على القمة على مدار الليل للاستمتاع باللوحة الطبيعية الفريدة والخلابة التي تظهر مع إشراقة اليوم الجديد، والتي تتجسد في هطول السحب من السماء لتتعانق مع الجبال، وبزوخ الشمس منها.