للمرة الثانية.. السفينة السياحية MSC LIRICA تصل بورسعيد- صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

استقبل الرصيف السياحي بميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم الثلاثاء، السفينة السياحية MSC LIRICA، القادمة من قبرص، على متنها 1970 سائحا و 737 من طاقم البحارة من جنسيات مختلفة، ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.

وستنظم رحلات سريعة إلى مدينة القاهرة لزيارة المعالم السياحية والأثرية ورحلات داخلية بمدينة بورسعيد لطاقم البحارة، للتعرف على معالم المدينة والأماكن التاريخية، على أن تغادر السفينة الميناء مساء اليوم مستكملة رحلتها البحرية إلى ميناء الاسكندرية.

من جانبه، قال اللواء محمد أحمد محمود، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، إن ميناء غرب بورسعيد يشهد انتعاشا ملحوظا في استقبال السفن السياحية وأعداد السائحين، لافتا أن هذه الرحلة تعتبر الثانية للسفينة MSC LIRIKA التي تصل الميناء خلال أيام.

كان في استقبال السفينة الربان حسين الشاذلي، رئيس الإدارة المركزية بميناء غرب بورسعيد، الذي أكد أن إدارة الميناء اتخذت جميع الإجراءات بدخول السفينة إلى الميناء وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالسائحين في سهولة ويسر وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

وجرى بناء السفينة LIRIKA المملوكة لشركة MSC البحرية الرائدة في فئتها، تم بناؤها عام 2003، وجُددت عام 2015، إذ يبلغ طولها 275 مترا والغاطس 7 أمتار، وتتكون من 14 طابق وبها 992 غرفة.