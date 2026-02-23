إعلان

ضبط لحوم الصدقات في مطعم كباب وكفتة شهير بالفيوم

كتب : حسين فتحي

02:54 م 23/02/2026

اللحوم- أرشيفية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، برئاسة المهندس جمعة عبد الحفيظ، عن ضبط مخالفات جسيمة بمركز أبشواي، حيث تم استخدام لحوم الصدقات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية في إعداد وجبات مطاعم الكباب والكفتة، في واقعة أثارت استياء الشارع.

وجاءت الحملة الرقابية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء، واستهدفت محال الجزارة والمطاعم لضمان سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، وأسفرت عن ضبط عبوات لحوم مدون عليها "صك أضحية - وزارة الأوقاف" داخل أحد أشهر المطاعم، والتي استُخدمت بالمخالفة للقانون في تحضير الوجبات السريعة.

كما تم ضبط كميات من الكبدة واللحوم المجمدة والزبدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب تحرير 6 محاضر ضد محال جزارة قامت بالذبح خارج المجزر الحكومي. وقد تم التحفظ على المضبوطات داخل المطعم، وأخطرت نيابة مركز أبشواي لمباشرة التحقيقات.

لحوم الأوقاف مطعم كباب الفيوم حملة تموينية

