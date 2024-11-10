حمدي عادل.. قصة شاب ضحى بحياته لإنقاذ أسرة من حريق فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

لم يتردد الشاب الثلاثيني، لحظة في اقتحام حريق منزل بقرية البنائين التابعة لمركز البرلس في كفر الشيخ، لإنقاذ ما يمكن انقاذه عندما اشتعلت النيران في كل محتويات المنزل، ملتهمة كل ما فيه على خلفية حدوث ماس كهربائي، ليعلن الأطباء وفاته متأثرًا بإصابته بحروق شديدة بعد الحادث بحوالي أسبوع.

حمدي عادل الشحات أبو رزق، صاحب الـ 30 عامًا، ويقيم بقرية البنائين بمركز البرلس في كفر الشيخ، أصيب بحروق من الدرجة الرابعة إثر نشوب حريق في أحد منازل القرية، وذلك عندما استغاث أهل المنزل بالأهالي لانقاذهم عندما شب الحريق.

دخل "حمدي" مسرعًا ومهرولًا استجابة منه لتلك الاستغاثات واقتحم الحريق لأنقاذ عجوز فيه وكل ما التهمته النيران لكن سرعان ما خرج من الحريق مصابًا في سيارة إسعاف إثر إصابته فيه، وجرى نقله إلى مستشفى برج البرلس المركزي، ولم يمضي في المستشفى سوى أوقات معدودة وجرى تحويله إلى مستشفى كفر الشيخ العام لاستكمال علاجه فيه.

وبعد مرور حوالي أسبوع من الحادث توفي حمدي متأثرًا بإصابته خلال تلقيه العلاج في أحد المستشفيات المتخصصة في القاهرة عقب تحويله إليه لتلقيه العلاج فيه نظرًا لخطورة حالته، بينما تحولت كل جنبات قرية البنائين ومركز البرلس إلى حالة من الحزن الشديد بسبب وفاته.

كانت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، رصدت منذ حوالي اسبوعًا، وصول 5 أشخاص بينهم سيدة متوفية و4 أشخاص آخرين مصابين بحروق شديدة إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى برج البرلس المركزي بـ إدعاء حادث حريق في منزل المتوفاة.

وتبين من سجلات مستشفى برج البرلس المركزي أن السيدة المتوفية تدعى "صابرة.ص.ص"، 56 عامًا، ربة منزل، ونجلها "صابر.ف.ع.ج"، 22 عامًا، مصابًا بحروق من الدرجة الثالثة، و"حمدي.ع..ا.أ"، 30 عامًا، مصابًا بحروق من الدرجة الرابعة، و"محمد.م.ا"، 26 عامًا، مصابًا بحروق من الدرجة الثانية، و"شوقي.م.ا"، 50 عامًا، مصابًا باختناق.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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