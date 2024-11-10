إصابة شاب بحروق في انفجار أنبوبة غاز بكفر الشيخ

كفر الشيخ- إسلام عمار:

أصيب شاب عشريني، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بحروق شديدة إثر انفجار أنبوبة غاز بمنزله، الكائن بمنطقة كفر جلو التابع لمركز بلطيم في محافظة كفر الشيخ.

البداية كانت بتلقي غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، إخطارا بوصول المدعو "محمود الخطيب إسماعيل"، 25 عامًا، مقيم منطقة كفر جلو في مركز بلطيم، إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى برج البرلس المركزي، مصابًا بحروق شديدة بإدعاء حادث انفجار أنبوبة غاز.

وتبين من التقارير الطبية الخاصة بالمصاب، أنه أصيب بحروق من الدرجة الثانية في اليد اليسرى والثالثة في اليد اليمنى، ووفق ذلك جرى التعامل مع الحالة بعمل الإسعافات الطبية اللازمة بإجراء غيار على الحروق.

في السياق ذاته، كشف مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، لمصراوي، عن إجراء التنسيق بين إدارة مستشفى برج البرلس المركزي، وغرفة طوارئ المديرية تمهيدًا لنقل الحالة إلى مستشفى كفر الشيخ العام لاستكمال علاجه فيه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.