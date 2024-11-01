18 نوة تضرب عروس البحر الأبيض.. ماذا يخبئ الشتاء المقبل لأهالي الإسكندرية؟ -صور

الإسكندرية – محمد عامر:

تشهد الإسكندرية استعدادات مكثفة لمواجهة شتاء قاسٍ، حيث يتوقع أن تضرب عروس البحر الأبيض المتوسط 18 نوة عاتية، وتأتي هذه النوات في ظل تغييرات مناخية متسارعة، مما يزيد من حدتها وتأثيرها على المدينة، فكيف ستتعامل الإسكندرية مع هذه التحديات المتزايدة؟

بدورها رفعت محافظة الإسكندرية، حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لسقوط أمطار خلال الأيام المقبلة.

ويعد شهر نوفمبر البداية الحقيقية لموسم الأمطار والنوات في الإسكندرية، إذ تتعرض المدينة الساحلية لـ 18 نوة، يصاحبها أمطار غزيرة ورياح وعواصف شديدة.

وتسبق النوات دائمًا حالة من الاستعداد القصوى والإجراءات الاحترازية في المحافظة بينها نشر سيارات رفع المياه، وتطهير الشنايش والمطابق والبيارات، وانعقاد غرف العمليات وغيرها.

ومؤخرًا تسببت التغيرات المناخية في تغيير مواعيد بعض النوات التي كان يعرفها الصيادون قديما بعلامات منها تساقط النجوم من السماء أو هياج طائر النورس وغروب الشمس وسط هالة حمراء أو نشاط رياح غربية.

وتعرف النوات بأنها هبة شديدة للرِّيح تثير اضطراب البحر ما يؤثر على حركة الصيد والملاحة البحرية بمينائي الإسكندرية والدخيلة، إذ قد تؤدي إلى ارتفاع أمواج البحر لأكثر من 5 أمتار.

ومرت نوة "رياح الصليب" في 30 سبتمبر الماضي، ونوة "الصليبة" 20 أكتوبر الماضي، وذلك دون هطول أي أمطار، عدًا هبوب رياح غربية تسبب في ارتفاع أمواج البحر.

ويستعرض "مصراوي" مواعيد تلك النوات والفترات التي تستغرقها ومدى قوتها كالتالي:

نوة المكنسة

تصنف نوة المكنسة كأولى النوات الشديدة التي يبدأ بها الشتاء في 16 نوفمبر من كل عام، وتستمر لمدة 4 أيام، ويصاحبها رياح شمالية غربية تكنس البحر وأمطار غزيرة.

باقي المكنسة

تبدأ نوة باقي المكنسة، يوم 22 نوفمبر من كل عام، وتستمر لمدة 4 أيام، إلا أنه يصاحبها رياح جنوبية غربية هذه المرة، وأمطار غزيرة.

نوة قاسم

تتعرض سواحل الإسكندرية لنوة قاسم يوم 4 ديسمبر، وتستمر 5 أيام، ويصاحبها أمطار غزيرة ورياح جنوبية غربية وعواصف، إذ حطمت كورنيش الإسكندرية في 2010.

الفيضة الصغرى

تضرب نوة "الفيضة الصغرى" الإسكندرية في 19 ديسمبر من كل عام وتستمر لمدة 5 أيام ويصاحبها أمطار ورياح شمالية غربية، ويفيض خلالها وتعلو أمواجه بشكل كبير، لذا سميت بهذا الاسم.

عيد الميلاد

تبدأ نوة "عيد الميلاد" في 28 ديسمبر مع احتفالات الأقباط بعيد ميلاد السيد المسيح، ويصاحبها أمطار شديدة ورياح غربية تستمر يومين.

رأس السنة

تشهد " نوة "رأس السنة" أمطار أيضًا لمدة 4 أيام تبدأ في 2 يناير ويصاحبها رياح غربية، إلا أن بعض زوار الإسكندرية يفضلون قضاء احتفالات رأس السنة بالتزامن مع تلك النوة.

الفيضة الكبرى

تضرب نوة الفيضة الكبرى أحياء الإسكندرية في 12 يناير من كل عام بأمطار شديدة ورياح جنوبية غربية وعادة ما تستمر لمدة 6 أيام كاملة، وتتوقف فيها حركة الصيد والملاحة.

أنواء الغطاس

تحل نوة"الغطاس" مع احتفالات الأقباط بعيد الغطاس وتستمر لمدة 3 أيام بدءا من 19 يناير ويصاحبها رياح غربية وأمطار، إلا أنها أحيانا لا يصاحبها أمطار.

نوة الكرم

تضرب نوة الكرم المدينة في 28 يناير من كل عام ولمدة 7 أيام مصحوبة برياح غربية وأمطار غزيرة لذلك سميت بالكرم لغزارة أمطارها وطول مدتها حيث يتوقف فيها الصيد والملاحة البحرية.

الشمس الصغيرة

يصاحبها سطوع الشمس أثناء المطر لذلك تسمى بـ "الشمس الصغيرة" وتبدأ في 18 فبراير من كل عام ولمدة 3 أيام ويصاحبها رياح شمالية غربية وأمطار.

نوة السلوم

تعتبر نوة السلوم من أكثر نوات الشتاء ضراوة وتأتى في 2 مارس، وسميت بالسلوم لأنه يصاحبها رياح جنوبية غربية من ناحية السلوم والحدود الغربية، فضلا عن أمطار تستمر لمدة يومين.

أنواء الحسوم

تعد نوة الحسوم آخر النوات الممطرة والتي تأتي في 9 مارس، وسميت بهذا الاسم نظرا لشدتها حيث يصاحبها برق ورعد شديدين وأمطار، وتستمر لمدة 7 أيام.

نوة الشمس الكبيرة

تبدأ نوة الشمس الكبيرة يوم 18 مارس من كل عام وتستمر يومين ويصاحبها رياح شرقية، دون أمطار، حيث تسطع فيها الشمس بقوة، لذا سميت بهذا الاسم.

عوة وبرد العجوزة

تشهد الإسكندرية نوة عوة في 24 مارس، يصاحبها رياح شرقية وتستمر لمدة 6 أيام، وتعد آخر النوات الباردة.

رياح الخماسين

نوة "رياح الخماسين" تبدأ في 23 من شهر أبريل وتستمر لمدة يومين ويصاحبها رياح شرقية ساخنة محملة بالأتربة والرمال.

رياح النقطة

وينتهي موسم النوات بنوة "رياح النقطة" وتأتي في 18 من شهر يونيو وتستمر لمدة يومين ويصاحبها أيضا رياح شرقية ساخنة.