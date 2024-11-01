انفراجة في أسعار الطماطم بالفيوم.. اكتشف السر -صور وفيديو

الفيوم - حسين فتحى:

بعد أشهر من الارتفاعات الجنونية في أسعار الطماطم، يبشر الفلاحون في محافظة الفيوم بخير قريب مع اقتراب موسم حصاد المحصول الشتوي.

صبحى الشريف، أحد المزارعين بمحافظة الفيوم، أكد لـ"مصراوي"، أن المحصول الشتوي من الطماطم يبشر بزيادة في الإنتاج وانخفاض في الأسعار.

وأضاف أن أسعار الطماطم حاليًا تتراوح بين 12 و15 جنيهًا للكيلو، متوقعًا انخفاضًا أكبر خلال الأيام العشرة المقبلة.

وأوضح الشريف أن هناك نوعين رئيسيين من الطماطم يزرعان في مصر: النوع الأول هو "en 23" الذي يتميز بطول فترة حياته في الأرض، والتي تصل إلى حوالي 5 أشهر وقدرته على تحمل التخزين في المنزل، أما النوع الثاني فهو "طماطم السلك" التي تعيش لمدة أطول تصل إلى 7 أشهر، ولكنها تتطلب تكاليف زراعية أعلى.

وأشار الشريف إلى أن تكاليف زراعة الطماطم مرتفعة مقارنة بباقي أصناف الخضروات، حيث تتطلب متابعة مستمرة خلال مراحل التزهير والجمع.

من جانبه، أكد أيمن رجب، أحد الفلاحين بالفيوم، أن محصول الطماطم الشتوي يبشر بالخير خاصة مع زيادة المساحات المزروعة في محافظة الفيوم، لا سيما في الأراضي الصحراوية.

وتابع: "سيكون لانخفاض أسعار الطماطم تأثير إيجابي على المستهلكين، حيث سيتمكنون من شراء الطماطم بأسعار معقولة، أما بالنسبة للمزارعين، فمن المتوقع أن يؤدي زيادة الإنتاج وانخفاض الأسعار إلى تنافسية أكبر في السوق".