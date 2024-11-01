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الملاح يتابع سير العمل بمستشفى شرم الشيخ الدولي -صور

05:43 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
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    تفقد أقسام المستشفى
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    متابعة سير العمل
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    انتظام العمل بالمستشفى
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جنوب سيناء – رضا السيد :

أجرى الدكتور أحمد صبري الملاح نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، جولة تفقدية بمستشفى شرم الشيخ الدولي، لمتابعة سير العمل وانتظامه، و تواجد الأطقم الطبية، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

وتضمنت الزيارة المرور على العيادات الخارجية المختلفة ونقطة الفرز بها، ومتابعة مؤشرات مكافحة العدوى، والتوجيه بضرورة الالتزام بسياسات الجودة، إضافة إلى متابعة التسجيل الطبي الإلكتروني بمحطة التمريض، ومراجعة استكمال المعاملة المالية للمتعاملين، ومتابعة أفراد شركة الأمن والنظافة.

وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات التنظيمية داخل المستشفى، وتواجد الفرق الطبية والفنية في أماكنهم المخصصة لأداء أفضل خلال تقديم الخدمات الصحية للمترددين.

أحمد صبري الملاح جنوب سيناء مستشفى شرم الشيخ
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