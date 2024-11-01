قطع الكهرباء عن 3 مناطق بمدينة أبو قرقاص في المنيا

المنيا- جمال محمد:

أعلنت هندسة كهرباء مركز أبو قرقاص، جنوب محافظة المنيا، عن انقطاع التيار الكهربائي، غدًا السبت 2 نوفمبر لمدة 3 ساعات لأعمال الصيانة.

وبحسب بيان الشركة فإنه سيتم قطع التيار الكهربائي من الساعة 9 صباحاً، وحتى الساعة 12 ظهرًا عن مناطق: "شارع الإتحاد - وشرق الترعة وعزبة الصعايدة" بمدينة أبو قرقاص، وذلك نظراً لأعمال الصيانة الدورية.

وناشدت الشركة المواطنين في المناطق المتأثرة بأخذ احتياجاتهم اللازمة أثناء فترة إنقطاع التيار خلال الفترة المحددة.