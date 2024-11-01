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قطع الكهرباء عن 3 مناطق بمدينة أبو قرقاص في المنيا

03:57 م الجمعة 01 نوفمبر 2024

قطع التيار الكهربائي

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المنيا- جمال محمد:

أعلنت هندسة كهرباء مركز أبو قرقاص، جنوب محافظة المنيا، عن انقطاع التيار الكهربائي، غدًا السبت 2 نوفمبر لمدة 3 ساعات لأعمال الصيانة.

وبحسب بيان الشركة فإنه سيتم قطع التيار الكهربائي من الساعة 9 صباحاً، وحتى الساعة 12 ظهرًا عن مناطق: "شارع الإتحاد - وشرق الترعة وعزبة الصعايدة" بمدينة أبو قرقاص، وذلك نظراً لأعمال الصيانة الدورية.

وناشدت الشركة المواطنين في المناطق المتأثرة بأخذ احتياجاتهم اللازمة أثناء فترة إنقطاع التيار خلال الفترة المحددة.

مركز أبو قرقاص المنيا قطع التيار الكهربائي كهرباء مركز أبو قرقاص
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