قطع الكهرباء عن 3 مناطق بمدينة أبو قرقاص في المنيا
03:57 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
المنيا- جمال محمد:
أعلنت هندسة كهرباء مركز أبو قرقاص، جنوب محافظة المنيا، عن انقطاع التيار الكهربائي، غدًا السبت 2 نوفمبر لمدة 3 ساعات لأعمال الصيانة.
وبحسب بيان الشركة فإنه سيتم قطع التيار الكهربائي من الساعة 9 صباحاً، وحتى الساعة 12 ظهرًا عن مناطق: "شارع الإتحاد - وشرق الترعة وعزبة الصعايدة" بمدينة أبو قرقاص، وذلك نظراً لأعمال الصيانة الدورية.
وناشدت الشركة المواطنين في المناطق المتأثرة بأخذ احتياجاتهم اللازمة أثناء فترة إنقطاع التيار خلال الفترة المحددة.
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