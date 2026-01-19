إعلان

"النيران أكلت المقام".. شاب يقتحم ضريحًا في قنا ويشعل فيه النار

كتب : عبدالرحمن القرشي

12:18 م 19/01/2026

حريق - ارشيفية

قنا- عبدالرحمن القرشي:

شهدت قرية الغربي بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا واقعة حريق داخل أحد الأضرحة، بعد قيام شاب بإشعال النيران داخله، في حادث أثار حالة من القلق بين الأهالي.

وتلقت مديرية أمن قنا إخطارًا من مأمور مركز شرطة نجع حمادي يفيد باندلاع حريق داخل ضريح بدائرة المركز، وانتقلت قوة من الشرطة إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على الموقف.

وكشفت التحريات الأولية أن المتسبب في الواقعة شاب في العشرينيات من عمره، حيث أقدم على إشعال النيران داخل الضريح أثناء وجوده تحت تأثير مخدر الشابو.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، فيما باشرت النيابة المختصة التحقيق، وكلفت وحدة المباحث بمواصلة الفحص للوقوف على جميع ملابسات الواقعة.

نجع حمادي محافظة قنــا قوات الشرطة الأجهزة الأمنية

