رغم تحذيرات الأرصاد.. أجواء شتوية رائعة في الإسكندرية (صور وفيديو)

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

تصوير: مصراوي

نشر مصراوي في بث مباشر اليوم الجمعة، تقريرا مصورا عن حالة الطقس في الإسكندرية، بعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية من أولى حالات عدم الاستقرار خلال فصل الخريف ورفع درجة الاستعداد والطوارئ على مستوى أجهزة محافظة الإسكندرية.

ورغم تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم الاستقرار، إلا أن الطقس جاء مستقراً في ساعات النهار، حيث شهدت الإسكندرية سطوعاً نسبياً للشمس مع وجود سحب خفيفة.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية من المتوقع أن تتعرض الإسكندرية والساحل الشمالي لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا وتشهد شمال البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض طفيف فى درجات الحرارة.

وسجلت درجات الحرارة في الإسكندرية 24 للعظمي و21 للصغرى، فيما جاءت حالة البحر معتدلة وبلغ مستوى ارتفاع الأمواج بين 1.5 إلى 2 متر، وبلغت سرعة الرياح 22 كيلومتر في الساعة وسط طقس غائم نسبيا.

وأعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لسقوط أمطار.

وشدد المحافظ على جميع المسؤولين ورؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي رفع حالة الطوارئ، والدفع بسيارات رفع المياه والبدالات، واستمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق والبيارات، والتأكيد على رفع أي مُخلفات، أو نواتج حفر، بصفة مُستمرة؛ منعًا لانسداد الشنايش.

ووجه جميع الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع ورصد أي حالات طارئة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

يشار إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي.