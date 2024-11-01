أمطار رعدية.. الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ بعدتحذيرات الأرصاد- صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لسقوط أمطار.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد السواحل الشمالية، اليوم الجمعة، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وشدد المحافظ على جميع المسؤولين ورؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي رفع حالة الطوارئ، والدفع بسيارات رفع المياه والبدالات، واستمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق والبيارات، والتأكيد على رفع أي مُخلفات، أو نواتج حفر، بصفة مُستمرة؛ منعًا لانسداد الشنايش.

ووجه جميع الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع ورصد أي حالات طارئة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

يشار إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي.