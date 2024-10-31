إنشاء وحدة لاستخلاص وتجهيز النباتات الطبية والعطرية بجامعة بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، على مقترح معهد النباتات الطبية والعطرية بإنشاء وحدة ذات طابع خاص، لاستخلاص وتجهيز النباتات الطبية والعطرية، بهدف تقديم استشارات للمزارعين والمصدرين.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

كما وافق المجلس على عقد ندوة توعوية بعنوان "دور الميكنة الزراعية في تطوير زراعة الأعشاب الطبية والعطرية"، للباحثين والمنتجين، وطلاب الفرق النهائية، وخريجي كليات الزراعة، وجميع المهتمين بمجال إنتاج النباتات الطبية والعطرية ببني سويف، بهدف تطوير الإنتاج، وإعداد كوادر علمية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل، وبناء شراكات مع المصدرين والعاملين، وتقديم الاستشارات العلمية، وتدريب الطلاب والمهتمين بالعمل في هذا المجال.