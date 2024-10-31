إصابة 3 أشخاص في حادث مروري على الطريق الإقليمي بالمنوفية- صور

المنوفية- أحمد الباهي:

وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حادث مروري لسيارة أجرة "ميكروباص" أعلى الطريق الإقليمي أمام قرية العطف بنطاق الباجور.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن المنوفية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الإقليمي أمام قرية العطف بنطاق الباجور.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، إذ تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى الباجور التخصصي بالمنوفية لتلقي العلاج اللازم.

قال شهود عياد لمصراوي، إن سيارة أجرة "ميكروباص" بيضاء تعرضت لحادث أمام نزلة قرية العطف، مما تسبب في افتكاك أحد الإطارات الأمامية، مؤكدين أن الحركة المرورية توقفت تماما نتيجة الحادث.

وأوضح مصدر طبي، أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص، جميعهم من مركز أشمون، عبارة عن حالتين من قرية سنتريس، إصابتهم طفيفة للغاية وخرجوا من المستشفى بمجرد وصولهم.

وأشاروا إلى أن المصاب الثالث يُدعى "محمد جمال سعد"، من قرية محلة سبك، يُعاني من كدمات متفرقة بالجسد، ويخضع حاليًا للفحوصات الطبية "الأشعة والسونار" ولم تتحدد بعد حجم الإصابات.