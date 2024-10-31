إعلان

إصابة 3 أشخاص في حادث مروري على الطريق الإقليمي بالمنوفية- صور

09:01 ص الخميس 31 أكتوبر 2024
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    حادث مروري على الطريق الإقليمي بالمنوفي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية- أحمد الباهي:

وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حادث مروري لسيارة أجرة "ميكروباص" أعلى الطريق الإقليمي أمام قرية العطف بنطاق الباجور.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن المنوفية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الإقليمي أمام قرية العطف بنطاق الباجور.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، إذ تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى الباجور التخصصي بالمنوفية لتلقي العلاج اللازم.

قال شهود عياد لمصراوي، إن سيارة أجرة "ميكروباص" بيضاء تعرضت لحادث أمام نزلة قرية العطف، مما تسبب في افتكاك أحد الإطارات الأمامية، مؤكدين أن الحركة المرورية توقفت تماما نتيجة الحادث.

وأوضح مصدر طبي، أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص، جميعهم من مركز أشمون، عبارة عن حالتين من قرية سنتريس، إصابتهم طفيفة للغاية وخرجوا من المستشفى بمجرد وصولهم.

وأشاروا إلى أن المصاب الثالث يُدعى "محمد جمال سعد"، من قرية محلة سبك، يُعاني من كدمات متفرقة بالجسد، ويخضع حاليًا للفحوصات الطبية "الأشعة والسونار" ولم تتحدد بعد حجم الإصابات.

حادث مروري على الطريق الإقليمي الطريق الإقليمي المنوفية النيابة العامة أمن المنوفية طريق المنوفية الطريق الإقليمي المنوفية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إصابة 3 أشخاص في حادث على الطريق الإقليمي بالمنوفية

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة