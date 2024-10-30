بالصور.. محافظ أسيوط يشهد التشغيل التجريبي للوحة توزيع كهرباء العتامنة

أسيوط ـ محمود عجمي:

شهد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، التشغيل التجريبي للوحة توزيع كهرباء العتامنة بقرية العتامنة بمركز منفلوط، بقدرة 11 كيلو فولت.

يأتي هذا المشروع ضمن مبادرة "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، تحت إشراف جهاز تعمير الوادي الجديد، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمهندس محمد عادل مدير عام مشروعات "حياة كريمة" بجهاز التعمير، والمهندس ضياء نصر، مدير عام المشروع، واللواء المهندس أحمد السويفي، رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، والمهندس أحمد عمار، مهندس العملية عن الشركة المنفذة، والمهندس مازن عباس، رئيس قطاع شبكات الكهرباء بأسيوط، ومسؤولي الشركة المنفذة للمشروع، ويسري كامل، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي المركز.

بدأت فعاليات الافتتاح، بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها شرح مفصل من المهندس محمد عادل حول مشروع إحلال وتجديد شبكات الكهرباء لقرى مركز منفلوط، والذي يهدف إلى رفع الجهد الكهربائي وتوفير مغذيات بديلة. كما تحدث عن مراحل تنفيذ الأعمال بمشاركة شركة السويدي للكابلات واستشاري المشروع شركة بجسكو.

وتفقد المحافظ لوحة توزيع كهرباء العتامنة، واستمع إلى شرح من مهندس المشروع حول أهمية اللوحة التي تخدم قرية العتامنة، وتتكون من 20 خلية، بهدف رفع الجهد الكهربائي وتوفير مغذيات بديلة وتغذية منشآت "حياة كريمة"، كما تفقد صالة الخلايا وغرفة المحول وغرفة البطاريات وغرفة أعطال الشبكة، بالإضافة إلى الدور الثاني الذي يتضمن 14 مكتبًا إداريًا.

وأكد محافظ أسيوط خلال الزيارة، أهمية لوحة توزيع الكهرباء لضمان تقديم خدمة عالية الجودة للمواطنين، مشددًا على دعم مشروعات المرافق والبنية الأساسية ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتحسين الخدمات المقدمة في القرى والنجوع وتوفير حياة كريمة للمواطنين.