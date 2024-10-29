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أسامة يوسف قائما بأعمال وكيل وزارة الصحة بالمنوفية

04:26 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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    أسامة يوسف قائما بأعمال وكيل وزارة الصحة بالمنوفية (1)
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المنوفية- أحمد الباهي:

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، قرارا بتعيين الدكتور أسامة عبدالله محمود يوسف، أخصائي طب بشرى، للقيام بأعمال مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية، وذلك حتى 31 يوليو 2025 أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة أي الأجلين أقرب، وجاء تعيينه خلفًا للدكتور محمود فوزي.

وجاء نص قرار وزير الصحة والسكان بتكليف أسامة عبدالله محمود يوسف - أخصائي طب بشرى، للقيام بأعمال مدير مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، ويسري القرار على الجهات المختصة، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل قرار يخالف أحكامه.

خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان أسامة عبدالله محمود يوسف محافظة المنوفية
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