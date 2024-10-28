"تعالى نشرب شاي".. محمد غدر بجاره وقتله في الشارع بالشرقية

الشرقية- مصراوي:

أقدم شاب على إنهاء حياة آخر طعنا بسلاح أبيض بسبب خلافات سابقة بينهما في حي المنشية الجديدة بأبو كبير بمحافظة الشرقية.

فيما شيع الأهالي جثمانه إلى مثواه الأخير في مشهد جنائزي مهيب، تاركا حزنا يعتصر قلوب ذويه، إذ كان العائل الوحيد لوالدته.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد مصرع إبراهيم فتوح يبلغ من العمر31 عاما، من حي المنشية الجديدة بأبوكبير على يد "محمد.ع" 30 عاما إذ وجه له عدة طعنات أودت بحياته.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة فيما أخطرت جهات التحقيقات لمباشرتها والوقوف على أسبابها.

وكان قد تم انتداب فريق من الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية وبيان أسباب الوفاة، فيما تم تسليم الجثمان لذويه والتصريح بدفنه.