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مصرع شاب أسفل عجلات قطار في بني سويف

12:44 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

جثة

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بني سويف- حمدي سليمان:

لقى شاب مصرعه، صباح اليوم الإثنين، بعدما صدمه القطار، أثناء عبوره مزلقان محطة مركز ببا جنوب محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم قطار بشخص أمام مزلقان ببا، أسفر عن وفاته في الحال، فجرى التوجيه بنقل الجثة إلى أقرب مستشفى وإيداعها ثلاجة الموتى واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب الحادث.

انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع "عبدالرحمن.ج.ر"، 28 عامًا، مقيم المعادي.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.

بني سويف مصرع شاب القطار محطة مركز ببا
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