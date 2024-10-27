بتكلفة 190 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتابع تنفيذ مستشفى "الرمد الجديد" بالزقازيق

الشرقية - مصراوي:

بحث المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم الأحد، مستجدات مشروع إنشاء مبنى مستشفى طب وجراحة العيون "الرمد الجديد" بمدينة الزقازيق، خلال اجتماع مع محمد نعمة كُجك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة، والعميد محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان.

تفاصيل المشروع

يقام مستشفى "الرمد الجديد" على مساحة 2500 متر مربع، ويتضمن دورًا أرضيًا وثلاثة طوابق علوية، وعيادات خارجية، وأقسامًا داخلية بطاقة استيعابية تصل إلى 17 سريرًا، بالإضافة إلى قسم عمليات جراحية يحتوي على 4 غرف عمليات، إلى جانب غرف إقامة وصيدليات وخدمات مساعدة.

ويأتي المشروع ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان بتكلفة إجمالية 190 مليون جنيه.

تناول الاجتماع متابعة مراحل التشطيبات والتجهيزات النهائية لضمان دخول المستشفى الخدمة في أسرع وقت ممكن، بهدف تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وتعزيز قطاع الصحة في المحافظة.

حضرت الاجتماع نورهان سليم مديرة إدارة التخطيط، ومحمد إبراهيم مدير الإدارة الهندسية بمديرية الشؤون الصحية، إلى جانب ممثلين عن المكتب الاستشاري والشركة المنفذة.

وكلف المحافظ السكرتير العام المساعد بالتنسيق مع وكيلي وزارتي الصحة والإسكان لمتابعة سير العمل مع الشركة المنفذة يوميًا، والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المحدد. كما شدد على إعداد تقارير يومية تعرض الموقف التنفيذي للتشطيبات والتجهيزات المتبقية.

كما أصدر المحافظ تعليماته لوكيل وزارة الصحة ببدء تطوير المبنى القديم بالتوازي مع الأعمال الجارية، مع مراعاة تحسين المظهر العام للموقع ليتوافق مع الشكل الحضاري للمبنى الجديد.

وأكد المحافظ في ختام الاجتماع أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لتطوير القطاع الصحي من خلال التوسع في إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، وتزويدها بأحدث المعدات لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.