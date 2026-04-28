إعلان

انتشال جثمان غريق مجهول الهوية من بحر شبين الكوم بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

06:51 م 28/04/2026

قوات الإنقاذ النهري - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عثر الأهالي اليوم الثلاثاء، على جثمان شخص غريق ببحر شبين الكوم، أمام قرية الدلاتون التابعة لدائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وسط حالة من القلق بين المواطنين.

بلاغ وانتقال فوري

تلقى اللواء علاء الدين الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثمان طافٍ بمياه البحر.

انتشال الجثمان

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وجرى انتشال الجثمان من المياه بواسطة الإنقاذ النهري، وتبين أن المتوفى في العقد الخامس من العمر، ويرتدي جلبابًا، دون التوصل إلى هويته حتى الآن.

نُقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وجرى تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وقررت عرض الجثمان على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

تكثيف الجهود لكشف الملابسات

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف هوية المتوفى، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، واستكمال التحقيقات للوصول إلى ملابسات الواقعة كاملة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شبين الكوم غرق المنوفية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الزمالك يوفر رحلات لجماهيره إلى الجزائر لنهائي الكونفدرالية
رياضة محلية

الزمالك يوفر رحلات لجماهيره إلى الجزائر لنهائي الكونفدرالية
"أسطول الظلام".. هل استطاعت إيران تصدير نفطها رغم الحصار الأمريكي؟
مصراوى TV

"أسطول الظلام".. هل استطاعت إيران تصدير نفطها رغم الحصار الأمريكي؟
موعد أول وآخر رحلات الحج 2026.. وأماكن إصدار التذاكر
أخبار مصر

موعد أول وآخر رحلات الحج 2026.. وأماكن إصدار التذاكر
لقطة مؤثرة.. بكاء حسني عبدربه بعد فوز الإسماعيلي (صورة)
رياضة محلية

لقطة مؤثرة.. بكاء حسني عبدربه بعد فوز الإسماعيلي (صورة)
منعطف حاسم.. توني بلير يكشف تفاصيل جديدة بشأن خطة السلام في غزة
شئون عربية و دولية

منعطف حاسم.. توني بلير يكشف تفاصيل جديدة بشأن خطة السلام في غزة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"