عثر الأهالي اليوم الثلاثاء، على جثمان شخص غريق ببحر شبين الكوم، أمام قرية الدلاتون التابعة لدائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وسط حالة من القلق بين المواطنين.

بلاغ وانتقال فوري

تلقى اللواء علاء الدين الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثمان طافٍ بمياه البحر.

انتشال الجثمان

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وجرى انتشال الجثمان من المياه بواسطة الإنقاذ النهري، وتبين أن المتوفى في العقد الخامس من العمر، ويرتدي جلبابًا، دون التوصل إلى هويته حتى الآن.

نُقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وجرى تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وقررت عرض الجثمان على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

تكثيف الجهود لكشف الملابسات

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف هوية المتوفى، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، واستكمال التحقيقات للوصول إلى ملابسات الواقعة كاملة.