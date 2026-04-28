شهد طريق 36 الحربي بعد مدخل المستقبل، في اتجاه أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى ملاكي، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات متنوعة، جرى نقلهم إلى المجمع الطبي لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل البلاغ والاستجابة

تلقت الجهات المعنية بلاغًا بوقوع الحادث وتحركت سيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وبدأت في التعامل مع المصابين.

أسماء المصابين والإصابات

أسفر الحادث عن إصابة شريف محمد محمود، 46 عامًا، مقيم بأبو صوير، باشتباه كسر في العمود الفقري، إلى جانب كدمات وسحجات بالجسم.

كما أصيب محمود خالد عبد العزيز، 30 عامًا، مقيم بالواصفية، بكدمات وسحجات متفرقة.

وأصيب الطفل ياسين سعد محمد، 9 سنوات، مقيم بالواصفية، باشتباه ما بعد ارتجاج، وجروح متفرقة بالوجه والرأس، مع اشتباه كسر بالضلوع وكدمات بالجسم.

نقل المصابين والإجراءات الطبية

جرى نقل المصابين إلى المجمع الطبي، حيث تم إدخالهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مع متابعة حالتهم الصحية من قبل الفرق الطبية المختصة.

تحرير محضر بالواقعة

تم تحرير محضر بالحادث، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، للوقوف على أسباب وملابسات التصادم.