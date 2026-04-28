سي إن إن: من المتوقع أن تقدم إيران مقترح سلام مُعدّل قريبًا

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية نقلا عن مصادر لها، إن الوسطاء في باكستان يتوقعون تلقي مقترح مُعدّل من إيران خلال الأيام المقبلة، بهدف إنهاء الحرب، وذلك بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه لن يقبل النسخة السابقة من المقترح.

ووفقًا للمصادر التي تحدثت لشبكة سي إن إن، فإن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كان من المقرر أن يعود إلى طهران اليوم بعد زيارة إلى روسيا، حيث من المتوقع أن يجري مشاورات مع قيادات النظام.

وأضافت المصادر وفقا للشبكة الأمريكية، أن هذه العملية بطيئة بسبب صعوبة التواصل مع المرشد الأعلى علي خامنئي، مشيرة إلى أن مكان وجوده يُحاط بسرية.

وأوضحت المصادر، أن ترامب أبدى رفضه لصيغة المقترح الإيراني الذي قُدم في مطلع الأسبوع، والذي دعا إلى إنهاء الحرب أولًا، على أن تُؤجَّل القضايا الأكثر تعقيدًا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة.

وأكدت المصادر حسب الشبكة الأمريكية، أن العملية لا تزال جارية ومرنة، وأن الكثير من التفاصيل ما زالت قيد التطور.