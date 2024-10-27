بينهم أطفال.. أسماء مصابي حادث سيارة جنوب بورسعيد (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

حصل "مصراوي" على أسماء 15 مصابًا، بينهم أطفال، نتيجة حادث اصطدام سيارة نقل بعمود إنارة على طريق الشادر جنوب محافظة بورسعيد، اليوم الأحد.

ضمت قائمة المصابين الأسماء التالية:

محمد محمد تايه (13 عامًا)

محمد أحمد إبراهيم المرسي (53 عامًا)

حسن حسين حسن (30 عامًا)

حسن علي حسن حسين (20 عامًا)

سليمان محمد سليمان (13 عامًا)

سالم محمد سالم (12 عامًا)

حنين علي عبد العال

زيدان حسن حسين

شهد زيدان حسن

محمد محمد سالم (13 عامًا)

رنين علي سالم (12 عامًا)

إسلام علي سالم (6 أعوام)

محمد السيد سالم

ندى محمد سالم

أحمد السيد محمد

كانت هيئة الرعاية الصحية فرع بورسعيد، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، أعلنت عن نقل 15 مصابًا، بينهم أطفال، إلى مستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد.

تراوحت الحالات بين المستقرة والمتوسطة، بينما كانت حالتان فقط في حالة حرجة، وتلقى المصابون العلاج اللازم.

وقد تفقد الدكتور مصطفى شعبان، رئيس إقليم القناة والمشرف العام على فرع بورسعيد، برفقة قيادات فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، أقسام الطوارئ والعناية والداخلي بمستشفى 30 يونيو، للاطمئنان على كل الحالات والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة.