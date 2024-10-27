"عايز أجيب مشاهدات".. ضبط شاب تسبب في توقف أحد القطارات بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت مديرية أمن القليوبية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قيام أحد الأشخاص بالوقوف على سلم جرار أحد القطارات بالقليوبية، والتسبب في تعطل القطار.

وتبين أنه أثناء مغادرة أحد القطارات من محطة منشية الجبل الأصفر بدائرة قسم شرطة الخانكة في محافظة القليوبية، قام أحد الأشخاص بالقفز على الجرار الخاص بالقطار ما أدى إلى تعطل حركة سيره.

وتوصلت تحريات مباحث القليوبية إلى تحديد الشخص المتهم وألقت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة الخانكة القبض عليه وتبين أنه "عامل"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد نشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب مالية، كما جرى ضبط الشخص القائم على تصوير مقطع الفيديو وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر خلاله شخص أثناء وقوفه على سلم جرار قطار بمنطقة الجبل الأصفر بالخانكة، ما أدى إلى توقف وتعطل القطار.