"الذهب الأحمر".. محافظ أسيوط يشهد حصاد محصول الرمان

أسيوط- محمود عجمي:

شهد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حصاد محصول الرمان المعروف بـ"الذهب الأحمر" في قرية بويط بمركز ساحل سليم؛ إذ يُعتبر الرمان من المحاصيل الاقتصادية الهامة للمزارعين في أسيوط، حيث يتم تصديره إلى الخارج.

حضر الفعالية، المهندس محمود صبحي، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وعبد اللطيف فضالة، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، بالإضافة إلى عدد من مزارعي ومصدري الرمان.

خلال جولته، تفقد المحافظ الأماكن المخصصة لتجهيز المحصول للتصدير، واستمع إلى شرح من أحد المصدرين حول عملية التجميع والنقل والتنظيف والفرز حسب طلبات الدول المستوردة، موضحا أن موسم جمع الرمان يوفر فرص عمل كبيرة للعمال.

أكد المحافظ على أهمية تذليل العقبات التي تواجه مصدري الرمان، مشيراً إلى دعم الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمزارعين وتقديم التيسيرات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

كما شدد على دعمه لإنشاء مصنع للرمان في أسرع وقت لتعظيم الاستفادة من المحصول، الذي يُعتبر من أفضل الأنواع العالمية من حيث الجودة والمذاق، ويُستخدم في الصناعات الدوائية والتجميلية.

وأوضح المهندس محمود صبحي، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن إجمالي بساتين الرمان المثمرة هذا العام بلغت 11429 فدانًا و5 قراريط بمختلف مراكز المحافظة، ويتصدر مركز البداري المساحة المزروعة بإجمالي 5222 فدانًا، يليه مركز ساحل سليم بمساحة 3266 فدانًا و22 قيراطًا، ثم مركز الفتح بمساحة 923 فدانًا و6 قراريط، ومركز صدفا بمساحة 776 فدانًا، ومركز منفلوط بمساحة 428 فدانًا، ومركز أبوتيج بمساحة 423 فدانًا و20 قيراطًا، ومركز القوصية بمساحة 192 فدانًا و11 قيراطًا، ومركز أبنوب بمساحة 76 فدانًا و20 قيراطًا، ومركز أسيوط بمساحة 72 فدانًا و22 قيراطًا، ومركز الغنايم بمساحة 28 فدانًا و18 قيراطًا، وأخيرًا مركز ديروط بمساحة 18 فدانًا؛ وبلغ متوسط إنتاج الفدان هذا العام 17 طنا و63 كيلو بإجمالي 201 ألف و 589 طن و 329 كيلو .