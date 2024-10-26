محافظ أسوان يعتمد نتيجة مسابقة المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية بإجمالى 575 معلما

أسوان - إيهاب عمران:

اعتمد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، نتيجة مسابقة المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية، والتي شهدت تقدم 633 معلما، اجتاز منهم الاختبارات 575 معلم عقب تقديم ملفات إنجاز مطابقة للضوابط والشروط المنظمة.

وقدم محافظ أسوان، شكره للجهود المبذولة والمتميزة للعاملين بالقطاع التعليمى، والذى يشهد اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسى لخلق أجيال مؤهلة لقيادة مسيرة العمل والبناء، مع بث روح التفاني والتعاون وبذل قصارى الجهد فى ظل السياسات الجديدة بوزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف.

وقال المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم تشكيل لجنة الوظائف الإشرافية لتقديم ملف الإنجاز للوظائف الشاغرة، والتجديد، والخاضعة للقانون رقم (155) لسنة 2007، واللائحة التنفيذية وتعديلاتها (الإدارة التعليمية، الإدارة المدرسية، وظائف التوجيه الفنى)، لافتاً إلى أن المسابقة تمثلت في اختيار مدير ووكيل إدارة تعليمية، ومدير ووكيل مدرسة ثانوى عام وفنى، ولغات وتربية خاصة، وإعدادى وابتدائى، فضلاً عن هيئات التوجيه والتى تضم موجه، وموجه عام، وموجه أول.