فصل الكهرباء عن مدينة سمالوط غداً السبت لمدة ٥ ساعات.. التوقيت والمناطق



المنيا-جمال محمد:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بمحافظة المنيا، عن فصل التيار الكهربائي بخمسة مناطق لبدء أعمال الصيانة.

وكشفت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، أنها تلقت خطابا من شركة مصر لتوزيع الكهرباء يفيد بدء أعمال الصيانة غداً السبت بعدد من الأكشاك، مما يؤثر على 5 مناطق بشكل رئيسي وهي: شارع المدارس، ومساكن الحديد والصلب, وشارع أرض خضر، وشارع الداقوفي، وعزبة الفواريقه غرب.

كما أوضحت الوحدة المحلية، أن فترة انقطاع التيار ستبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانيه ظهراً، كما ناشدت المواطنين بأخذ احتياطاتهم خلال فترة الانقطاع.