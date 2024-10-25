ضبط طن دقيق مدعم في الإسكندرية قبل تهريبه إلى السوق السوداء



الإسكندرية – محمد البدري:

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، سيارة محملة بنحو طن من الدقيق المدعم بنطاق إدارة برج العرب قبل بيعها في السوق السوداء.

وقال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي إن إدارة تموين برج العرب نفذت حملة مكثفة فى نطاقها، للرقابة على الدعم الذي تقدمه الدولة حرصا على وصوله لمستحقيه بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن ضبط سيارة نصف نقل محملة بـ 14 شيكارة دقيق بلدي مدعم، زنة الشيكارة 50 كجم، والمحظور حيازته وتداوله خارج منظومة الدعم، وذلك بغرض تهريبه إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأشار إلى أنه جرى مصادرة كميات الدقيق المدعم المضبوطة، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة واتخاذ الإجراءات القانونية.