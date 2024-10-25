"مات على الكرسي".. وفاة كبير مشجعي الزمالك في الشرقية

الشرقية- مصراوي:

كشف مصدر مقرب من أكرم لطفي كبير مشجعي نادي الزمالك في محافظة الشرقية، حقيقة ما تردد حول سبب وفاة كبير مشجعي الزمالك بالسكتة القلبية حزنا على خسارة الزمالك أمام الأهلي في كأس السوبر المصري.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي نبأ وفاة أكرم لطفي كبير مشجعي الزمالك في محافظة الشرقية، مرجعين السبب إلى حزنه الشديد من خسارة الزمالك أمام الأهلي في كأس السوبر المصري أمس الخميس.

وأضاف المصدر: "الحاج أكرم اتفرج على الماتش وتقبل الهزيمة بصدر رحب، خاصة إنها ليست الأولى وعاد لمنزله والتقى أسرته دون أي مشكلة أو آثار حزن واستكمل مشاهدة التلفاز في بيته"، معلقا: "اليوم مشي عادي جدا والراجل رجع بيته بسلام وكان بيتفرج على التلفزيون حتى الساعة 2 فجرا وزوجته صحيت لقيته ميت على الكرسي في بيته"- حسب قوله.

وشيع أهالي قرية الغار التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، جثمان أكرم لطفي كبير مشجعي الزمالك بالمحافظة إلى مثواه الآخير وعم الحزن أهالي القرية بسبب رحيله المفاجئ.

يذكر أن الراحل أكرم لطفي حسيني منسي موظف بالسكة الحديد من قرية الغار بالزقازيق وأحيل على المعاش منذ عدة سنوات وذاع صيته بحبه للنادي الزمالك وكان دائم التشجيع له وبقوة.

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