"رمته وهربت".. أم تلقي رضيعها في الشارع بالشرقية

الشرقية- مصراوي:

عثر الأهالي بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، اليوم الجمعة، على طفل حديث الولادة ملقى في الشارع بالقرب من مديرية الإسكان.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا من قسم شرطة أول يفيد بإبلاغ شخصين عن عثورهما على طفل حديث الولادة ملقى بالقرب من مديرية الإسكان بمدينة الزقازيق.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع العثور على الطفل، ووبمعاينته تبين أنه حديث الولادة وحالته الصحية جيدة، فجرى إيداعه بإحدى الحضانات بالمستشفى الأقرب للواقعة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وتوصلت تحريات رجال المباحث بقسم شرطة أول الزقازيق، إلى أن وراء إلقاء الطفل سيدة تدعى "بسنت.س" تبلغ 28 عاما، بائعة متجولة، وضعت الطفل وكانت برفقة شخص آخر يدعى "ج.ع" يبلغ 30 عاما، من العمر بائع متجول، وضعاه في الطريق ولاذا بالفرار.

واعترفت المتهمة أنها أنجبت الطفل من زوجها أثناء تواجده في السجن، إلا أنها لم تتمكن من استخراج شهادة ميلاد له، مشيرة إلى محاولتها تسليمه لدار رعاية وقوبل طلبها بالرفض، وعندما باءت محاولاتها بالفشل اقترح عليها "ج" تركه بالشارع للتخلص من أعبائه، ووافق اقتراحه رغبتها فتركته وغادرت.

جرى ضبط المتهمين وعرضهما على النيابة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات، فيما جرى إيداع الطفل دار رعاية وتحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة.