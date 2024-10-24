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بالصور.. انقلاب سيارة نقل على طريق الإسماعيلية الصحراوي

06:26 م الخميس 24 أكتوبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    انقلاب سيارة نقل على طريق الإسماعيلية الصحراوي
  • عرض 4 صورة
    انقلاب سيارة نقل على طريق الإسماعيلية الصحراوي
  • عرض 4 صورة
    انقلاب سيارة نقل على طريق الإسماعيلية الصحراوي
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الإسماعيلية - مصراوي:

انقلبت سيارة نقل ثقيل بمقطورة على طريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي، عند مدخل عز الدين، بعد فقدان السائق السيطرة على عجلة القيادة.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إخطارًا بوقوع الحادث، حيث كانت السيارة محملة بحاويتين. وعلى الفور، تحركت فرق الأمن إلى موقع الحادث لمعاينة المنطقة وتحديد الأسباب.

ودفع فرع هيئة الإسعاف بالإسماعيلية سيارة إسعاف إلى الموقع لنقل المصابين، في حال وجودهم.

كما استجابت الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ وإدارة مرور الإسماعيلية، حيث تم إرسال معدات لرفع آثار الحادث واستعدال السيارة التي انقلبت على جانب الطريق باستخدام رافعة.

انقلاب سيارة نقل طريق الإسماعيلية الصحراوي انقلاب سيارة نقل ثقيل بمقطورة
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