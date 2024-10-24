انقلاب تريلا محملة بالفوسفات يغلق طريق "الخارجة-الداخلة"

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

انقلبت سيارة نقل ثقيل "تريلا" محملة بخام الفوسفات على طريق "الخارجة-الداخلة" منذ قليل، ما تسبب في إغلاق الطريق بالكامل وتوقف الحركة المرورية بعد تناثر كميات كبيرة من الفوسفات على الطريق.

تلقى اللواء محمد حامد هاشم، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد بانقلاب التريلا في إحدى الوصلات الجاري العمل بها ورصفها. وأسفر الحادث عن انتشار الحمولة بالكامل وتعطيل حركة المرور.

ودفعت السلطات بمعدات من محافظة الوادي الجديد وأوناش الحماية المدنية لإزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام المركبات.

وتعمل الجهات المعنية حاليًا على تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تتواصل جهود رفع آثار الحادث.