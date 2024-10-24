إعلان

وقف دعم الأسمدة والتموين للمتعدين على الأراضي في الوادي الجديد

03:15 م الخميس 24 أكتوبر 2024

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية للمتعدين غير الجادين في تقنين أوضاعهم علي أراضي الدولة من خلال وقف المرافق و الدعم التمويني والأسمدة الزراعية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بحضور حنان مجدي نائب المحافظ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المراكز، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

حيث استهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على تكثيف جهود ضبط الأسواق والتوسع في مبادرات توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة من خلال منافذ ثابتة ومتنقلة بالمدن والقرى؛ لمواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

كما جرى استعراض موقف ملفات التقنين والتصالح على مخالفات البناء، والإجراءات المتخذة تجاه المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة والتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح في سداد الرسوم، والانتهاء من جميع حالات التقنين والتصالح خلال 10 أيام بحد أقصى، قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة يوم 4 نوفمبر المقبل.

كما أكد المحافظ، طرح الأراضي الفضاء بجوار المشروعات الاستثمارية أو المتداخلة معها للإيجار طبقًا لآخر سعر جرى إعلانه بالمزاد، والأولوية لتوسع المشروعات الجادة المجاورة وبحث الموقف القانوني للبناء على الأراضي الزراعية داخل الحيز العمراني.

الوادي الجديد الأسمدة محمد الزملوط الأسمدة الزراعية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مكتبة الإسكندرية وحياة كريمة تطلقان النسخة الخامسة من برنامج نجوم مصرية

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة