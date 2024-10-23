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شاب يقتل "حماه" بسبب الخلافات الزوجية في القليوبية

08:05 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

جثة-أرشيفية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، اليوم الأرربعاء، واقعة قتل، حيث تعدى شاب على حماه بسلاح أبيض "سكين" مما أودى بحياته، بسبب الخلافات بين المتهم وزوجته.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد مصرع شخص بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين مقتل "ا. م" على يد زوج ابنته "ن. ي" على إثر مشاجرة بينهما بسبب خلافات زوجية بين المتهم وزوجته.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان بالواقعة.

سلاح أبيض شاب يقتل حماه الخلافات الزوجية مديرية أمن القليوبية شرطة النجدة القليوبية
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