إحالة معلم في السويس للنيابة بتهمة الرشوة

السويس- حسام الدين أحمد:

قرر اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، إيقاف معلم بإحدى مدارس التعليم الفني عن العمل وإحالته للنيابة للتحقيق بعد أن ثبت تقاضيه مبالغ مالية "رشوة" بدون وجه حق.

وقال مصدر بتعليم السويس، إن قرار المحافظ جاء صارمًا تأكيدًا على أنه لن يسمح بأي تجاوز في حق الطلاب أو يمس وكذلك هيبة ووقار المؤسسة التعليمية العريقة.

وتابع المصدر أن قرار المحافظ يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تطبيق القانون وحماية أبنائنا وبناتنا طلاب وتلاميذ المراحل التعليمية المختلفة وحفظ حقوقهم المشروعة في التعليم.