ضبط كمية من اللحوم الفاسدة في حملة على الأسواق والمطاعم بجنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

شنت مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء حملة مكبرة على الأسواق، تنفيذا لتعليمات المحافظ الدكتور خالد مبارك، بتشديد الرقابة على المطاعم والأسواق واماكن تداول الأغذية بمدن المحافظة.

قالت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام مديرية الطب البيطري، إنه جرى إطلاق الحملة بمدينة شرم الشيخ، بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، وأسفرت عن ضبط 160 كيلو جرام من اللحوم ومصنعاتها المجمدة الغير صالحهة للاستهلاك الآدمي.

وجرى التحفظ على المظبوطات والعرض على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت مدير مديرية الطب البيري في تصريح اليوم، على استمرار الحملات لضمان وصول الغذاء الأمن للمستهلك، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.