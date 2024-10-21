إصابة سائق في حادث تصادم قطار بضائع بسيارة نقل ثقيل في دمياط

دمياط - مصراوي:

أصيب سائق سيارة نقل ثقيل، في الساعات الأولى من صباح الإثنين، في تصادم بين قطار بضائع وسيارة نقل ثقيل، أمام ميناء دمياط.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بلاغًا حول الحادث، واستدعي رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع التصادم، حيث تبين أن الحادث أسفر عن إصابة سائق السيارة النقل، الذي تم نقله إلى مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة لتلقي العلاج اللازم.

ووفق شهود عيان، يُرجح أن السبب الرئيسي وراء الحادث هو ضعف إضاءة المزلقان في تلك المنطقة، ما حال دون قدرة السائق على رؤية القطار.

تم تحرير المحضر اللازم بالحادث، فيما تم تيسير حركة النقل والسيارات بعد رفع حطام الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة.