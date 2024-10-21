تصادم قطار بضائع بسيارة نقل في دمياط- صور

كتب- محمد فتحي:

وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، حادث تصادم قطار بضائع بسيارة نقل ثقيل على طريق "دمياط - دمياط الجديدة"، تحديدا أمام ميناء دمياط.

وأسفر حادث اصطادم قطار بضائع بسيارة نقل ثقيل عن إصابة سائق السيارة النقل.

على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، إذ تم نقل سائق السيارة إلى مستشفى الأزهر في دمياط الجديدة لتلقى العلاج اللازم.