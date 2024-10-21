إعلان

تصادم قطار بضائع بسيارة نقل في دمياط- صور

01:26 ص الإثنين 21 أكتوبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    تصادم قطار بضائع بسيارة نقل
  • عرض 4 صورة
    تصادم قطار بضائع بسيارة نقل
  • عرض 4 صورة
    تصادم قطار بضائع بسيارة نقل
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد فتحي:

وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، حادث تصادم قطار بضائع بسيارة نقل ثقيل على طريق "دمياط - دمياط الجديدة"، تحديدا أمام ميناء دمياط.

وأسفر حادث اصطادم قطار بضائع بسيارة نقل ثقيل عن إصابة سائق السيارة النقل.

على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، إذ تم نقل سائق السيارة إلى مستشفى الأزهر في دمياط الجديدة لتلقى العلاج اللازم.

تصادم قطار بضائع بسيارة نقل تصادم قطار قطار بضائع دمياط السكة الحديد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إصابة سائق في حادث تصادم قطار بضائع بسيارة نقل ثقيل في دمياط

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة