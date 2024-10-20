حملات مكثفة على الأنشطة التجارية في الشرقية

الشرقية - مصراوي:

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية حملة بدائرة مركز منيا القمح برئاسة المهندس أحمد القواشتي مديرعام التجارة الداخلية والمهندس عبداللطيف النجار والمهندس سعيد الشرقاوي، محمد عبد السلام، جيهان عبد العزيز، سحر عبد الوهاب وأسفرت الحملة عن تحرير المحاضر الآتية:-

-تحرير محضر رقم 33655 جنح منيا القمح لمحطة تموين سيارات لتجميع 1817 لتر بنزين .

- ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص وتم التحفظ على 820 كرتونة جبن بكمية قدرها 4 طن و 310 كيلو جبن وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 32289 جنح مركز الزقازيق.

- ضبط مصنع تعبئة مواد غذائية وتم التحفظ على 1000 لتر زيت صويا مجهول المصدر وتم تحرير محضر برقم 33659 جنح منيا القمح.

- ضبط مصنع غراء وتم التحفظ علي 1000 لتر سولار في غير الغرض المخصص له وتم تحرير محضر برقم 33658 جنح منيا القمح.

- ضبط مخزن مواد غذائية وتحرير محضر برقم 33656 جنح منيا القمح مجهول المصدر والتحفظ علي 24 صفيحة سمن بإجمالي كمية 264 كيلو سمن مجهول المصدر.

· تحرير المحضر رقم 33657 ضد صاحب محل سجائر ومشروبات وتم التحفظ على 40 عبوة بن مجهول المصدر وزن ٢٢٥جم بإجمالي كمية 9كيلو .