مدير تعليم بورسعيد يشدد على أهمية تصحيح الأخطاء الإملائية للطلاب - صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وجه طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، بضرورة الاهتمام بتصحيح بعض الأخطاء الإملائية لطلاب المرحلة الإعدادية في مادة اللغة العربية وذلك بمدرسة محمد مهران الرسمية للغات.

كما شدد خلال جولته بمدرسة الشهيد محمد الحسيني، على ضرورة مراجعة موقف تسليم الكتب المدرسية وتسليم الكتب لمن لم يتسلمها من الطلاب.

والتقى خلال تفقده مدرسة الرسوة الأساسية، أولياء الأمور واستمع لآرائهم حول بعض المعوقات والمشاكل التي قد تواجه الطلاب، موجها بضرورة التواصل المباشر مع مدير المدرسة، لإيجاد حلول فورية ومنطقية لتوفير عام دراسي هادئ ومميز لطلاب المدرسة.